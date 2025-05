Ein besonderes Lob hat Del Curto, Trainer des HC Davos von 1996 bis 2018, für seinen langjährigen Spieler Andres Ambühl: «Wie Büeli mit 41 Jahren noch so viel Überzeugung, Geschwindigkeit und Spass auf das Eis bringt, ist schlicht sensationell. Er könnte locker noch ein, zwei Jahre weiterspielen.» Nächstes Jahr findet die Eishockey-WM in der Schweiz statt. Ralph Krueger ist positiv: Dass die Schweizer Spieler nach der Niederlage so «brutal enttäuscht» waren, sei ein Beweis für den grossen Steigerungsprozess, den das Team gemacht habe – insbesondere psychisch: «Ihre Winner-Mentalität ist im Verlauf der Jahre immer ausgeprägter geworden.» Der Aufschwung der Schweizer Nati habe 1998 an der Heim-WM in Zürich begonnen. Der Kreis könnte sich also schliessen: «Gold ist nur eine Frage der Zeit.» Der frühere Nati-Captain Mathias Seger doppelt nach. «Die Euphorie im Team überträgt sich aufs Publikum.» Die Unterstützung der Fans weckt bei ihm jetzt schon Vorfreude auf die Heim-WM 2026 in Zürich und Freiburg: «Es ist alles angerichtet für ein grosses Eishockeyfest.»