Gregory Knie ist frisch verliebt

Während Céline Viktor beruflich zwischen den USA und Europa hin- und herpendelt, stehen für Gregory Knie weitere Projekte in der Schweiz an: Vergangenes Wochenende startete sein Pop-Up-Restaurant Pink Rabbit in Zürich in die dritte Saison sexy Dinner-Shows. Und ab 20. Oktober feiert Knie die 10. Jubiläumsausgabe seines Erwachsenen-Zirkus Ohlala. Dieses Jahr zum ersten Mal mit im Publikum: «Meine Céline natürlich!»