Obwohl die Beziehung noch frisch ist, wirken die beiden sehr vertraut. Ein Augenzwinkern scheint zu genügen, und sie wissen, was der andere denkt. Es könnte auch daran liegen, dass sich das Paar auf kreativen Feldern bewegt. Gregory hat ab diesem Herbst die Zirkusunternehmen seines Vaters Rolf übernommen und führt neben der Show «Ohlala» auch den Weihnachtszirkus Salto in Eigenregie. Céline als Unternehmerin in der Beautybranche ist eine gefragte Persönlichkeit. Aus dem Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit hat die frühere Bankkauffrau ein neues Verfahren zum Anbringen von künstlichen Wimpern entwickelt und bewegt sich mit ihrer eigenen Firma CV Beauty in erlauchtem Kreis: Zu ihren Partnern gehören Kim Kardashian, Lady Gaga und die Organisatoren der Oscar-Verleihung in Hollywood. Dabei will sie mit ihren Produkten explizit nicht nur die Schönen und Reichen ansprechen: «Mir ist es wichtig, dass alle unsere künstlichen Wimpern tragen können – auch Frauen, die altershalber an Haarausfall leiden oder eine Chemotherapie durchmachen.»