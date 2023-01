Roger Federer steht seit 15 Jahren wieder mal auf den Skis

Am Wochenende ging für Roger Federer ein Traum in Erfüllung. Endlich durfte der Maestro wieder mal die Pisten runter kurven – nach jahrelanger Abstinenz! Was für ein grosser Moment für die Tennislegende, darauf hatte sich der 41-Jährige schon so lange gefreut. «Es ist 15 Jahre her, es fühlt sich so gut an, wieder auf der Piste zu sein», schreibt Federer zu einem Instagram-Post, der ihn bei sonnigem Wetter auf den Skis zeigt. Dazu vermerkt er den Hashtag #newbeginnings.