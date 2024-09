Ein Zauberer aus dem Oberwallis erobert die Welt: Lionel Dellberg (41). Der studierte Ökonom schaffte es mit seinem Zaubertrick, bei dem er aus einer gewöhnlichen Milchpackung eine ganze Palette an Getränken zaubert, weltweit in die sozialen Medien und in diverse TV-Shows. Als Höhepunkt seiner bisherigen Karriere durfte Dellberg vor wenigen Tagen in Las Vegas (USA) die Trophäe der beliebten US-Zaubershow «Fool Us» entgegennehmen und seinen legendären Milchtrick vor rund 2000 Zuschauern im Theater live aufführen.