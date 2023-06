Stuckis letzter Lupf

Am Seeländischen in Lyss (9. bis 11. Juni) wird Christian Stucki zum ersten Mal in dieser Saison in den Sägemehlring steigen – und damit auch gleich seine Karriere beenden. 133 Kränze hat er bisher erschwungen und nebst Jörg Abderhalden als Einziger den «Schwinger-Grand-Slam»-Titel geholt – mit Siegen beim Kilchbergschwinget (2008), beim Unspunnenschwinget (2017) und am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (2019). Er hat alles erreicht, was man im Schwingsport erreichen kann. Oder um es in seinen Worten zu sagen: «I muess niemerem meh öppis.»