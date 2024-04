Sandra Carrasco (48)

Beruf: Studierte Germanistin und freiberufliche Deutschlehrerin.

Leben in Zahlen: Ich verdiene rund 1000 Franken im Monat, wohne bei meiner Mutter in deren Eigentumswohnung. Ich backe Brot und schneide mir auch die Haare selbst.

Ansonsten gibt es Ein-Kilo-Brotlaibe in A Coruña für 1.90 Franken; ein Haarschnitt kostet in meinem Quartier zwischen 14 und 19 Franken.

Als meine aus Galicien stammenden Eltern im Alter in die Heimat zurückkehrten, brach ich 2019, als sie erkrankten, meine Zelte in der Schweiz ab, um sie zu unterstützen. Für mich ist die Schweiz meine Heimat, wobei ich jetzt auf Spurensuche betreffend meiner Familiengeschichte bin. Mich interessiert beispielsweise, was an mir spanisch ist.