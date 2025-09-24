Grösste Schweizer Influencerin bekommt riesiges Bühnenprogramm

Francesca Dougan, alias Franny (21), geht auf Tour. Mit mehr als 2,6 Millionen Tiktok-Followern und fast einer Million Instagram-Followern gehört Franny zu den grössten Influencern der Schweiz. Ihre Tour besteht aus 46 Live-Shows und wird im deutschsprachigen Raum stattfinden. Die 21-Jährige will die Öffentlichkeit auf das Phänomen der Neurodiversität aufmerksam machen. «Was ich machen will, darf ich machen!», erzählt sie im Gespräch mit Blick. «Es ist ein bisschen gefährlich, denn ich habe unglaublich viele Ideen für die Tour.» Die Freiheit, die Show so zu gestalten, wie sie möchte, sei für sie alles. Schliesslich war dies genau das, was ihr in der Schulzeit immer gefehlt habe.