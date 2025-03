Er selbst traf oft auf Widerstand. Zuerst in der Stadt Basel, dann in Risch ZG lehnte man sein Konzept ab. Man wollte keine Rollstühle im Ortsbild. Erst Nottwil sagte: «Behinderte sind bei uns willkommen.» Vorbei sei der Kampf nicht gewesen. «Die Versicherungen sagten mir: Das funktioniert nie. Die Ärzte sagten mir: So etwas brauchen wir nicht. Und die Politik sagte: Wir haben wichtigere Probleme.» Zächs Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Weil so viele Patienten ins Berufsleben zurückkehren, erspart das der Allgemeinheit jährlich 100 Millionen Franken an IV-Renten, so Zäch. «Darauf bin ich stolz.»