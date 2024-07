Haben Sie sich schon einmal geschämt, so viel Geld zu besitzen?

Es gibt Situationen, in denen ich mich damit auseinandersetze. Wenn es Medienberichte über mich gibt und Leute meiner Assistentin schreiben, warum es nötig sei, dass ich einen 300 Meter langen Seeanstoss besässe. Das sei egoistisch. Der See gehöre allen. In der Schweiz sorgen reiche Leute für viel mehr Kontroverse als etwa in Amerika. Man ist sehr kritisch. In dem Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin, investierte ich über zehn Millionen Franken in die Infrastruktur. In einen Lebensmittelladen, eine Arztpraxis und in einen Gasthof. Trotzdem kamen aus der Dorfbevölkerung auch kritische Stimmen. Dabei wollte ich helfen. Solche Situationen habe ich oft erlebt.