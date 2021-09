Gülsha Adilji leidet an Endometriose

«Das sind so krasse Schmerzen, das hält man wirklich nicht aus. Es ist so, als hätte ich 45 Messer in meinem Unterleib, und die werden bewegt durch irgendeine Kraft.» Mit diesen Worten beschreibt Gülsha Adilji die Schmerzen, die sie monatlich hat. «Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht liegen, ich schwitze einfach und weine.»