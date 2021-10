Gut-Behrami sehnt sich nach gemeinsamen Abenden mit Valon

Schwierig ist das Alleinsein vor allem bei Zweifeln und Schwierigkeiten. «Genau in diesen Momenten brauchst du diese Nähe», sagt Gut-Behrami. Das sei, was ihr immer schwerer falle. Als Beispiel nennt sie eine überschwängliche Umarmung nach dem Riesenslalom an der WM in Cortina d'Ampezzo dieses Jahres mit ihrer Mutter. Sie sei nach dem Sieg zu ihrer Mutter gerannt, sie hätten sich umarmt. «Das waren zehn Sekunden von so vielen Jahren, von so vielen Rennen, zehn Sekunden.» Sie vermisse es, mehr mit ihrer Familie teilen zu können. «Wir konnten viel auch als Familie erleben durch meine Karriere, aber wie viel Zeit haben wir getrennt verbracht? Wie viele Male hätte ich nur eine Umarmung gebraucht?»