Der Beziehungsstatus zeigt sich auch an der Grösse ihres Zuhauses. Gerade erst ist sie in eine Zwei-Zimmer-Wohnung am Zürichsee gezogen und verrät ihrem Möbel-Sponsor Westwing, warum sie so bescheiden wohnt: «Nach einer langen Reise durch Australien, wo ich mehrere Monate im Camper, im Auto und im Zelt gelebt habe, spürte ich, dass ich gar nicht viel Platz brauche.» Soweit, so bescheiden. Die Bilder aus dem Daheim von Beatrice Egli zeigen aber auch ein kuschliges Sofa, auf dem man es sich gut zu zweit gemütlich machen könnte.