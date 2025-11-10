Haben Peter und Brigitte eine Zukunft?

Peter würde Brigitte wohl vom Fleck weg heiraten

Jetzt heisst es allerdings: Abschied nehmen. Die gemeinsame Woche ist vorbei. Doch hat das Paar eine Zukunft? «Ich habe schon Schmetterlinge im Bauch», gesteht Brigitte und auch Peter scheint sehr von ihr angetan zu sein. Als er das Thema Umzug auf seinen Hof anspricht, muss Brigitte ihren Bauern allerdings zügeln. «Ich habe noch Verpflichtungen daheim», sagt sie ihm. «Wir müssen es langsam angehen. Wenn es zu schnell geht, geht es meistens auch wieder auseinander – und das wäre schade», erklärt Brigitte Peter. Dafür hat Peter Verständnis und sagt in die Kamera, dass man die Fernbeziehung nun ausprobieren müsse und Brigitte am Wochenende und in den Ferien vorbeikommen kann – mit der Zeit könne sie dann vielleicht doch zu ihm ziehen. «Dann packen wir es zusammen an – in schlechten und in guten Zeiten», sagt Peter zu Brigitte und sie fügt humorvoll hinzu: «Bis wir graue Haare haben.» Das klingt von Peter beinahe schon wie ein Heiratsantrag.