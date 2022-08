Michelle Hunziker (45) ist wirklich zu beneiden. Sie ist hübsch, erfolgreich und hat einen attraktiven Mann an ihrer Seite: Giovanni Angiolini (41). Seit Monaten begeistert das schöne Paar die Fans auf Paparazzi-Aufnahmen, wie sie in knapper Strandbekleidung am oder auf dem Meer turteln. Und wer wünschte sich bei diesen Bildern nicht, mit ihm oder ihr tauschen zu können?