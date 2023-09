«Halifax habe ich losgelassen»

Wie sieht heute Ihr Alltag aus?

Ich bin ein Oldie, gehe schnurstracks auf die 80 zu. Regelmässiges Krafttraining hält mich fit. Als Präsidentin der «Oase Holding» engagiere ich mich für begleitetes Wohnen im Alter. Ich habe wenige, ganz liebe Freunde. Nachdem 2022 mein zweiter Mann gestorben war, musste ich lernen, allein zu leben, bei mir zu Hause in Rapperswil-Jona. Zu Beginn war es happig. Nun sehe ich die schönen Seiten des Lebens, die vielen Freiheiten. Man muss seiner mentalen Gesundheit Sorge tragen. Für mich ist das Leben trotz allem ein Fest. Ich bin oft unterwegs, reise viel. Bei meinen letzten Ferien in den USA sagte mir eine Frau: «You should go for a lifting!» Ich lachte, sagte nur: «Kommt nicht in Frage! Will ich aussehen wie ein Fixleintuch?»