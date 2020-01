Was ist im neuen Land manchmal schwierig?

Am meisten Mühe hatten wir bis jetzt mit den Handwerkern. Es ist hier offensichtlich schwierig, gute und zuverlässige Leute zu finden. Es klappt in der Zwischenzeit besser, ist jedoch noch verbesserungsfähig. Wobei ich natürlich erwähnen muss, dass wir eventuell auch zu hohe Ansprüche an die Leute stellen. Das Wetter ist auch speziell. Mal minus 15 Grad und viel Schnee und zwei Tage später plus 13 Grad und nirgends mehr Schnee. Früchte und Gemüse sind hier generell 2 bis 3 Mal teuer als in der Schweiz – eine Herausforderung für Leute, die gerne beides essen.