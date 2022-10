Nachfolger von Ueli Maurer

So urban wohnt Bundesrats-Kandidat Hans-Ueli Vogt

Am 7. Dezember will der Zürcher Hans-Ueli Vogt den Sprung in den Bundesrat schaffen und kandidiert für den Sitz von Ueli Maurer. Die Schweizer Illustrierte hat ihn in seiner Wohnung besucht.