In den USA zieht sich Wyss immer wieder den Ärger der Republikaner zu. Er engagiert sich finanziell stark für die Demokraten. Kürzlich spendete er über 200 Millionen Dollar an den liberalen Sixteen Thirty Fund. Diese Organisation setzt sich für Abtreibung, Mindestlöhne sowie die Registrierung von Wählenden ein. Das bringt die Republikaner in Rage. Doch Wyss lässt das kalt. «Das isch wie d Duschi am Morge. Me nimmt se, tröchned sech ab und vergisst se.» Seine Kritiker monieren, er mische sich in den Wahlkampf ein. «Das isch mer doch so lang wie breit – für das isch mer z Bärn gebore, das lehrt me hie.» Er gibt zu, dass er Angst vor Trump habe. Wenn er noch einmal Präsident würde, sterbe die Demokratie in den USA.