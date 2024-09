In Gummistiefeln steigt er die wacklige Steintreppe vom Garten in sein knapp 500 Quadratmeter grosses Wäldchen hinab. Überall hat er Unterschlüpfe für die Tiere bereitgestellt. «Sehen Sie den Berg an Ästen? Darunter wohnt eine Rötelmaus. Schüüch wiene Cheib!», sagt Latour in seinem markigen Berndeutsch. Als Thun-Trainer avancierte er mit dem Spruch «Das isch doch e Gränni» – einer, der viel weint – zur Kultfigur. Heute gibt der energiegeladene Rentner sein Wissen in Büchern und an Vorträgen weiter.