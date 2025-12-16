In traumhafter, aber windiger Kulisse am Meer von Thailand steht Sellaro seinen letzten beiden Kandidatinnen gegenüber. Er erinnert sich an die ersten Begegnungen mit ihnen zurück, erklärt, womit sie ihn jeweils besonders beeindruckt hätten und steht kurz davor, seine Entscheidung zu verkünden, als ihm ein iPad gereicht wird. Sichtlich verwirrt entschuldigt sich der Bachelor und sichtet die Videobotschaft, die von Kandidatin Julia stammt. Sie warnt ihn vor Cati, da diese in der Schweiz einen Freund haben soll. Solche Gerüchte über die Baslerin hört er nicht zum ersten Mal, bereits mehrfach wurde er vor ihr gewarnt – unter anderem von Finalistin Céline.