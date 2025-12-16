«Hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt»

«The Swiss Effect», schreibt sie dazu und meint, der habe bei ihr «auf jeden Fall gewirkt und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt». Beim sogenannten «Swiss Effect» – bei dem sich ebenso jedes andere Land einfügen liesse – geht es darum zu zeigen, wie sehr sich das Leben nach einer Auswanderung zum Positiven verändert. Sind die Personen in den Vorher-Bildern oft abgespannt und unglücklich, ist in den Nachher-Fotos genau das Gegenteil zu sehen. Bereits im August erklärte sie, dass die Schweiz nun ihr Zuhause sei und sie sich total integriert fühle.