Verliebt bei der Arbeit?

Auch die vielen Herzchen-Reaktionen in den Kommentaren von Furrers Familie und Freunden – darunter Model-Kollegin Anja Leuenberger (29) – zeigen, dass sich alle für die Zwei freuen. «Congrats lovers», ist nur einer, von vielen freudigen Kommentaren. Der neue Mann an Ronja Furrers Seite arbeitet übrigens aktuell als Creative Director bei Ralph Lauren. Für das Label stand Ronja Furrer in den vergangenen Jahren öfters vor der Kamera.