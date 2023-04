Deleila Piasko – Schritt für Schritt zum Erfolg

Als Teenager verliert sie aber die Lust an der Schauspielerei. «Ich wollte nach der Matura alles Mögliche machen. Philosophie studieren oder in einem Kibbuz in Israel leben.» Doch ihre beste Freundin überzeugt sie, sich an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin zu bewerben. «Obwohl ich nie damit gerechnet hätte, wurde ich direkt angenommen.» Also zieht sie mit 20 Jahren nach Berlin. «Ich vermisste meinen damaligen Freund. Alles war so neu, so gross. Am Anfang schämte ich mich für meinen Akzent», sagt sie und lacht. «Aber es war auch super, in meinen Zwanzigern in so einer aufregenden Stadt zu leben. Ich bin froh, bin ich diesen Weg gegangen.» Seither ist sie auf den Bühnen des Deutschen Theaters Berlin und des Staatsschauspiels Dresden gestanden. Und war festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Und sie war in den Kinofilmen «Stasikomödie» und «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» zu sehen.