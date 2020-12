Es hört sich an, als würde in der Wohnung von Alan Wey, 34, in Buchrain LU eine Party steigen. Dabei albern in der Küche nur Alan und seine Francesca, 22, rum. Ein Halb-Brasilianer und eine Italienerin – da kanns schon mal lauter werden als bei Herrn und Frau Durchschnittsschweizer. Ähnliches Tempe­rament, ähnliche Mentalität – gute Gründe, dass sich der Bachelor aus­gerechnet in die Frau verliebte, die er beim Dreh in Portugal als allererste der 17 Kandidatinnen zu Gesicht bekam. «Ich brauche eine Frau, die versteht, wo ich herkomme, und ähnlich funk­tio­niert», sagt Alan.