Hausbesuch bei Bundesratskandidat Markus Ritter

Drinnen am Küchentisch hat Ritter mit seiner Frau und den Söhnen Adrian (27) und Daniel (24) Ende Januar über seine Kandidatur diskutiert. Tochter Patricia (29) gelernte Bankkauffrau, war in Bern, wo sie lebt und arbeitet. Nach 30 Minuten wars entschieden – Ritter will Bundesrat werden! «Mir war wichtig, dass Heidi zustimmt», sagt er. «Und ich habe ein gutes Gewissen, weil sie hier eingebunden ist, auf dem Hof und im Haus ihre Aufgaben hat.»

Heidi Ritter nickt. «Er ist ja jetzt schon oft weg, für mich ändert sich wenig.» Um die 100 Nächte im Jahr ist der Parlamentarier und Präsident des Schweizer Bauernverbands nicht zu Hause. «Wenn er es will, unterstütze ich ihn», sagt seine Frau.