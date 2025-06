Hausbesuch bei Medienpionier Roger Schawinski

Als «Schawi» das Haus vor 30 Jahren kaufte, fragte ihn sein Vater besorgt: «Roger, bist du ein Hochstapler?» Schawinski wuchs in einfachen Verhältnissen in Zürich Wiedikon auf. Geld war keines da, aber ganz viel Liebe von den Eltern. Nach dem Studium an der HSG – inklusive Ausflügen an die Fasnacht in Herisau AR – schreibt er seine Dissertation und wird Journalist.