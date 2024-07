Er ist die männliche Verkörperung von Pippi Langstrumpf. Mit einer Nebelmaschine in der Hand läuft er durch die Strassen seines Wohnorts Langenthal BE. «Das war die beste Investition der letzten zwei Jahre», erzählt Valerio Moser (35) begeistert. Fast alle, denen er begegnet, grüssen ihn mit einem «Hoi, Valerio» – man kennt ihn hier. Der Poetry-Slammer lebt in einer Villa Kunterbunt mitten in der Stadt. Er selber nennt seine Wohnung gern «kreative Spielwiese». Diese befindet sich gleich oberhalb eines Kulturvereins und Restaurants mit Namen Chrämerhuus. Genau hier fing für den gelernten Informatiker alles an, seine ersten Auftritte als Slammer hatte er auf jener Bühne. Bis heute ist er dem Ort verbunden. Auch als doppelter Schweizer Meister im Poetry-Slam. So darf er sich seit einigen Wochen nämlich nennen.