Hausbesuch beim Spitzenläufer Tadesse Abraham

Tadesse Abraham beendet seine Karriere Ende 2024 entschlossen. Zuvor stellt er aber nochmals klar, dass er auch mit 42 Jahren mit den Weltbesten mithalten kann. Beim Marathon von Valencia läuft «Tade» im Dezember mit einer Zeit von 02.40.40 Stunden als Fünfter über die Ziellinie. Schweizer Rekord! Danach nimmt er noch an kleineren Wettkämpfen teil, etwa am Escalade-Lauf in Genf, der Stadt, in der er wohnt, und am Zürcher Silvesterlauf.