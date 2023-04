In über 35 Filmproduktionen spielte Geschäftsmann und Multimillionär Hausi Leutenegger (83) mit und stand unter anderem für «Tatort»-Krimis vor der Kamera. Seine gewichtigstes Rolle erhielt er im Jahr 1985 an der Seite von Klaus Kinski in «Kommando Leopard». Nun kam es zu einem erneuten Auftritt vor der Kamera und dabei half der Zufall. Hausi, der eine Villa auf Gran Canaria besitzt, weilte gerade in seiner zweiten Heimat, als die Schweizer Schlagerband Calimeros auf die Insel reiste, um ihr neues Musikvideo für den Song «Marianna Havanna» zu drehen. Hausi lud die Band und die Filmcrew zu sich auf sein Anwesen ein und bekam als Dank einen Gastauftritt geschenkt.