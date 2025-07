SI-Serie «Mein Sommerparadies»

Hausi Leutenegger zeigt uns seine Sommer-Villa

Er ist an vielen Orten auf der Welt zu Hause. Doch den Sommer verbringt Millionär Hausi Leutenegger am liebsten in seiner Villa in Perroy am Genfersee. Exklusiv zeigt er, wie er dort in der heissen Jahreszeit ausspannt und dreht mit uns sogar eine Runde in seinem Motorboot.