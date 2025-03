Hazel Brugger brennen die Sicherungen durch.

Eigentlich wollten Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer (36) von ihrem Stromanbieter nur, dass ihre Registrierung abgeschlossen und der Zähler abgelesen wird. Stattdessen flatterte eine Rechnung für eine Nachzahlung ins Haus. «Lieber Stromanbieter Entega Plus, mein Mann Thomas Spitzer und ich versuchen seit einem halben Jahr vergeblich, Sie zu erreichen, um die Registrierung abzuschliessen und die Zählerstände durchzugeben. Jetzt haben wir eine Stromnachzahlung (nur die Nachzahlung!) von über 10'000 Euro bekommen. Wie kann das sein? Bitte melden, danke», schreibt die in Deutschland wohnhafte Schweizerin in ihrer Instagram-Story. Dazu liefert sie direkt den Beweis in Form der Rechnung. 10'617, 50 Euro lautet der exakte Betrag.