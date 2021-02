Hazel Brugger hat geheiratet

Weiter schreibt der Comedian: «So ein unperfekter Tag, so eine schwierige Zeit, so viel anders wie alles, was wir geplant haben, und trotzdem so wunderschön.» Er könne nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, Hazels Mann zu sein, aber in den sechs Jahren Beziehung habe es nicht einen Tag gegeben, an dem er nicht mindestens einmal laut gelacht habe. Er sehe es wiederum als seine Pflicht, Hazel mindestens einmal am Tag zum Lachen zu bringen.