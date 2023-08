Hazel Brugger im Jet-Set-Himmel bei den Geissens

Neues Projekt für Carmen (58) und Robert Geiss (59): Am 9. August starten ihre Podcast-Folgen mit Comedienne Hazel Brugger (29) und Autor Thomas Spitzer (34). Die vier sind das erste Pärchen-Duo im SWR3 Podcast «1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit». In dem Format treffen jeden Monat für gewöhnlich zwei noch nicht miteinander bekannte Prominente aufeinander und versuchen, eine Freundschaft entstehen zu lassen.