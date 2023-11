Hazel Brugger moderiert Schweizer Aussenwette bei «Wetten, dass..?»

Moderiert wird die Schweizer Aussenwette von Komikerin Hazel Brugger (29), die sich an dem Abend live in die Show schalten wird. Mittlerweile ist die Gewinnerin zahlreicher Preise, wie dem Salzburger Stier, dem Deutschen Comedypreis oder dem Swiss Comedy Award, auch in Deutschland kein unbekanntes Gesicht mehr. Erst kürzlich war die Zürcherin bei Joko Winterscheidt in der ProSieben-Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» zu sehen. Und vergangenen Dezember hatte Brugger einen Auftritt in der Sat.1-Show «Stars in der Manege».