Die Moderation von Hazel Brugger (31) am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel wurde viel gelobt. Obwohl sie vom Moderationstrio mit Sandra Studer (56) und Michelle Hunziker (48) am wenigsten Live-TV-Erfahrung hatte, hat die Schweizerin mit Witz und Charme vor Millionenpublikum gepunktet.