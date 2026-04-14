Hazel Brugger motzt über deutsches Essen

Kulinarisch scheint ihre neue Heimat nicht zu punkten – im Gegenteil. In ihrem Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» gesteht Brugger: «Ich hatte echt die Top 3 der zehn schlechtesten Restaurant-Erfahrungen hier innerhalb des letzten Jahres.» Die Komikerin führt aus: «Also einmal war das Innere vom Essen noch gefroren. Einmal hatte ich mir, nachdem ich einen Salat gegessen habe, fast in die Hose geschissen. Also ich hatte richtig Durchfall danach.»