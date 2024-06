Am Freitagmorgen trafen sich Hazel Brugger (30) und Papst Franziskus (87) in Rom. Nein, das ist kein Witz. In der neusten Folge ihres Podcasts «Hazel Thomas Hörerlebnis» mit ihrem Mann Thomas Spitzer (35) las sie die Einladung vor, die sie vom Vatikan erhalten hat. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wolle den «bemerkenswerten Einfluss» anerkennen, «den die Kunst der Komödie in der Welt derJim zeitgenössischen Kultur hat». Deswegen lädt der Papst 105 Komikerinnen und Komiker aus 15 Ländern ein, darunter auch US-Comedians und Talkshow-Legenden Stephen Colbert (60) und Jimmy Fallon (49). Auch die Schauspielerin Whoopi Goldberg (68), die im Kultfilm «Sister Act» (1992) eine Nonne spielt, steht auf der Gästeliste.