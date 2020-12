Es sei wahrscheinlich das Grösste, was sie bisher erreicht habe, sagt Hazel Brugger, 27, während sie ihr Frühstück vorbereitet. Für den Streaming-Giganten Netflix nimmt die Zürcherin in Köln ihr Stand-Up-Programm «Tropical» auf. In einem neuen Making-Of-Film zu diesem Projekt zeigt sie viele private Einsichten - etwa ihren Babybauch. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen im Sommer ist sie im vierten Monat schwanger. «Ich rede 20 Minuten über Verhütung und mache eine Ode an die Kupferspirale. Und das ist seltsam, wenn man ganz offensichtlich schwanger ist», sagt Brugger im Youtube-Video.