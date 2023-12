Doch Hazel und Ehemann Thomas Spitzer (35) waren nicht nur zum Vergnügen in Wien unterwegs – obwohl das natürlich nicht zu kurz kam. Wie die Comedienne auf Instagram schreibt, veranstaltete sie vor Ort auch einen Live-Podcast vor einem grossen Publikum. «Das Wochenende in Wien war einfach perfekt – Schnee, Eiseskälte, Kaiserin Sisi (oh Gott, unsere Tochter ist obsessed) und ein Live-Podcast vor über tausend premium Wienerinnen und Wienern. Es ist eh so schön zu sehen, wie Live-Podcasts es schaffen, einzigartige und niemals rekonstruierbare Momente zu erzeugen.»