Dann kommt das eigentliche Highlight des Videos: Hazel Bruggers Tochter liest ihrer Mutter das Rezept aus der Koch-Box vor. Was zuerst nicht weiter spannend klingt, wird aber richtig interessant, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass die Kleine erst vierjährig ist. Nein, Moment: Viereinhalb, wie sie ihre Mutter erinnert. «Sie ist zwar erst vier, aber sie kann kochen wie viereinhalb», sagt Hazel Brugger nämlich, woraufhin das Mädchen sagt: «Viereinhalb!» «Okay, sie ist viereinhalb, aber kocht schon wie vierdreiviertel», verbessert sich Brugger.