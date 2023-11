Das fünfte und neuste Soloprogramm von Regula Esposito (58), aka Helga Schneider, trägt den Namen «Sweet & Sauer» und spiegelt damit zwei häufige Gemütszustände der Schweizer Komikerin wider. «Meine Stimmung wechselt ziemlich schnell zwischen süss und sauer», sagt sie lachend im aktuellen SI.Talk. Grundsätzlich sei sie aber eher auf der süssen, also gut gelaunten Seite, zuhause. Komme sie aber am Morgen an die Kaffeemaschine und müsse als erstes Wasser und Bohnen auffüllen, den Satzbehälter leeren und im schlimmsten Fall sogar noch die Maschine reinigen, dann werde sie sauer. Ihr Partner Fredy Bickel (58) fragt sich dann jeweils, wie man sich über eine Kaffeemaschine so aufregen kann. Kein Problem für Regula Esposito. «Ich kann das sehr gut!»