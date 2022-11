Heinz Tännler kandidiert für den Bundesratssitz

Schützenhilfe kriegt Tännler von «Nebelspalter»-Chef Markus Somm: «Zug ist ein Kraftwerk, ein bürgerlicher Idealstaat, der beweist, wie man es macht, nicht zuletzt dank Tännler», schreibt Somm. Nicht gut angekommen ist allerdings Tännlers Aussage in einem SRF-Dokumentarfilm zu Vermögen russischer Oligarchen in Zug: «Ich muss dem nicht wie ein Detektiv nachgehen», sagte er. Man solle die Krise in Osteuropa mal Krise sein lassen. Selber hat Tännler schon manche Krise durchgestanden. So wie das Attentat im Zuger Parlament 2001. Er sass in der hintersten Reihe. Als die Schüsse fielen, wurden drei seiner Kollegen getroffen. Zwar sagt Tännler, dass er diese Geschichte verarbeitet habe, gleichzeitig gibt er zu: «Ich setze mich nie mehr mit dem Rücken zu einer Tür.» Auch habe sich durch jenes Ereignis vieles relativiert: «Ich sehe heute alles gelassener. Eine politische Niederlage kann mich nicht mehr erschüttern.»