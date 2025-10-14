«Heirate den falschen Mann!»

Ihr grosser Erfolg kam mit Anfang 40, zusammen mit den Wechseljahren. Zwei Dinge, die sonst eher nicht Hand in Hand gehen.

Als ich verhältnismässig jung in die Wechseljahre kam, war das zuerst ein Schock. Da denkt man, jetzt geht der Film nur noch schwarz-weiss weiter. Und dann noch mit einem elf Jahre jüngeren Partner. Da dachte ich, das ist saudumm gelaufen. Aber dann fing ich an, mich damit auseinanderzusetzen, und mir fiel eine Aussage von Hermann Hesse in die Hände, die mein Leben umgekrempelt hat: «Jede Erscheinung ist ein Gleichnis. Und jedes Gleichnis ist ein offenes Tor, durch welches die Seele, wenn sie bereit ist, in das Innere der Welt zu gehen vermag.» Da wusste ich: Die Wechseljahre sind nur ein Gleichnis für etwas anderes. Körperlich ist die Möglichkeit der Mutterschaft beendet. Jetzt beginnt die geistige Mutterschaft. Ich kann geistige Kinder erzeugen, gedanklich aufblühen. Diese Erkenntnis gab mir einen richtigen Schub. Ich wollte sie mit anderen Frauen teilen. Zu meinem ersten Vortrag im Fürstentum Liechtenstein kamen etwa 100 Leute, obwohl die Zeitungen sich weigerten, das Inserat zu drucken. Daraus entstand das Buch «Feuerzeichenfrau», das ich im Eigenverlag herausgab.