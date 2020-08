Im bernischen Krauchthal in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, absolvierte Hubacher zunächst eine Lehre bei den SBB. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit wurde er nach Basel versetzt, wo er sich politisch zu engagieren begann. Er amtete als Gewerkschaftssekretär, war im Grossen Rat von Basel tätig. 1963 rutschte er schliesslich für die Basler SP in den Nationalrat nach – und blieb 34 Jahre. In demselben Jahr übernahm er den Posten als Chefredaktor bei der «Basler Arbeiter-Zeitung». Seiner journalistischen Tätigkeit blieb er bis ans Ende seiner Tage treu, war bis zuletzt Kolumnist für mehrere Tageszeitungen.