Henni und Pfiff auf Zack

Immer wieder lange getrennt

Vor sechs Jahren entschied sich Reusser dazu, ihren Kittel als Assistenzärztin in der Chirurgie gegen das Velodress einzutauschen. Sie gab damit einen gut bezahlten Job für ein neues, unbekanntes Abenteuer auf. «Ich mag Veränderungen. Das war schon immer so.» Bald betritt der Rad-Tausendsassa schon wieder Neuland. Die erste Rad-WM in Afrika steht an – kommende Woche steigt Reusser in Ruanda in den Sattel. «Auch wenn die Vorbereitung wegen meiner gesundheitlichen Rückschläge nicht ideal war, werde ich Vollgas geben. Das Ziel bleibt der Weltmeistertitel», sagt sie. Werner wird auch dann ganz in ihrer Nähe sein und mit ihr jubeln oder sie trösten. Reusser: «Henni gibt mir sehr viel. Ich verbringe oft sehr viel Zeit am Stück mit ihm, dann sehen wir uns aber wieder wochenlang nicht. Er ist mein emotionaler Partner und mein bester Freund.» Sie schauen sich in die Augen, lächeln. Kennengelernt haben sie sich 2019, als Ex-Profi Werner Reussers Coach wurde. Sie erinnert sich: «Wir trafen uns auf Mallorca für ein Trainingslager. Das Wetter war so schlecht wie seit Jahren nicht. Doch wir merkten, dass uns weder der Regen, die Müdigkeit oder der Hunger bei unseren stundenlangen Veloausfahrten störte. Es war einfach schön, mit Henni zu sein.»