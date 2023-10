Silvana Synovia entdeckt die Langstrasse

Der Film «Eary Birds» beginnt an der Zürcher Langstrasse – der Sündenmeile der Stadt, gleichzusetzen etwa mit der Hamburger Reeperbahn. Clubs, Bordelle und Wohnungen mit einer kunterbunten Mischung an Bewohnern gehen hier Hand in Hand. Eine Szene, die Silvana Synovia, der gebürtigen Baselbieterin, bis anhin fremd war. Für den Film musste sie das Milieu aber kennenlernen. «Ich war eine Nacht lang, von zehn Uhr abends bis drei Uhr morgens, an der Langstrasse unterwegs. Ich habe gesehen und erlebt, wie die Stimmung von fröhlich-vergnügt zu düster-gefährlich kippen kann», erinnert sie sich an ihre Vorbereitungen an die Rolle zurück.