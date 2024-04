Wäre es nach Jost Hürzelers Lehrern gegangen, hätte ihr Schüler eine Kunstschule besuchen sollen. «Filme zu machen, interessierte mich, galt damals jedoch als brotloser Beruf.» Anderthalb Jahre studiert er Nationalökonomie, erkennt jedoch, «dass das überhaupt nix für mich ist». Ein Freund, der in London Design studiert, bringt ihn schliesslich dazu, an der Rhode Island School of Design, einer der renommiertesten Kunsthochschulen der USA, Industriedesign zu studieren. Dort lernt er auch seine Frau Miriam kennen. «Das mit uns ging sehr schnell!» Als er seinen Bachelor in der Tasche hat, reist Jost für eine Woche zurück in die Schweiz, «um mich zu verabschieden», und folgt seiner Liebsten in deren Heimat Brasilien. Zwei Jahre leben sie in Rio, führen ein Atelier für Design und Grafik, ehe das Paar in die Schweiz zieht.