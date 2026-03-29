Herr Ombudsmann, wann bekomme ich mein Geld zurück?

Wann hat man denn Anspruch auf Rückerstattung?

Grundsätzlich dann, wenn das Aussendepartement EDA eine offizielle Reisewarnung für das Land herausgegeben hat – aktuell betrifft das in dieser Region die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait und den Oman – und wenn die Abreise kurz bevorsteht. Im Gesetz ist genau das aber nicht klar definiert, und gemäss EDA liegt das im Ermessen des Reiseveranstalters. Wir sagen es so: Sieben bis zehn Tage vor Abreise sind zumutbar. Wer jetzt also schon die Ferien für Ende April absagen will, muss die Annullationskosten tragen. Momentan muss man sich also noch in etwas Geduld üben.