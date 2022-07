Auf zu neuen Ufern

Vor zehn Jahren hat das Paar in Gersaus Nachbarort Vitznau LU eine Ferienwohnung erworben, seit November 2020 hat es dort festen Wohnsitz, mit Blick auf See und Rigi. Carrel: «Die Gegend ist mir schon in meiner Kindheit ans Herz gewachsen.» Auch deshalb hat er sich von der FDP als Kandidat für den Vitznauer Gemeinderat aufstellen lassen. Er wurde in stiller Wahl in das Amt gewählt, am 1. November tritt er die Zehn-Prozent-Stelle an, sein Ressort ist Gesundheit & Soziales.